Meteoroloji'den haftasonu için yağmur uyarısı ! İl il hava durumu bilgileri

Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava ve rüzgar hafta sonu ile birlikte yerini sağanak yağışa bırakıyor.İstanbul bugün sabah saatlerinde 19 derece güneşli akşam saatlerinde ise sıcaklığın düşmesi ve yerini soğuk havaya bırakması bekleniyor.Akom ve Meteoroloji'den İstanbul için yapılan son dakika açıklamasında Cuma gecesinden itibaren soğuk havanın etkili olacağı ve hafta sonunun sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

Bazı illerimizde beklenen hava durumları

Ankara: Az bulutlu ve açık 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27