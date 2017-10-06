Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104059
ALTIN
147.186
DOLAR
3.6055
STERLİN
4.6984
EURO
4.2147
Erdoğan'la görüşen Gökçek'ten ilk açıklama!
Erdoğan'la görüşen Gökçek'ten ilk açıklama!
Dolar Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Durum Nedir? (6 Ekim)
Dolar Ne Kadar? Altın Piyasasında...
Son dakika ... İstanbul'da canlı bomba paniği !
Son dakika ... İstanbul'da canlı...
Adıyaman'da trafik kazası Eski HDP'li başkan hayatını kaybetti !
Adıyaman'da trafik kazası Eski HDP'li...
Meteoroloji'den haftasonu için yağmur uyarısı ! İl il hava durumu bilgileri
Meteoroloji'den haftasonu için yağmur uyarı!...

Meteoroloji'den haftasonu için yağmur uyarısı ! İl il hava durumu bilgileri

İstanbul'da hafta başından beri etkisini sürdüren soğuk havalar hafta sonu ile birlikte sağanak yağışa dönüyor.

06 Ekim 2017 Cuma 10:21
Meteoroloji'den haftasonu için yağmur uyarısı ! İl il hava durumu bilgileri

Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava ve rüzgar hafta sonu ile birlikte yerini sağanak yağışa bırakıyor.İstanbul bugün sabah saatlerinde 19 derece güneşli akşam saatlerinde ise sıcaklığın düşmesi ve yerini soğuk havaya bırakması bekleniyor.Akom ve Meteoroloji'den İstanbul için yapılan son dakika açıklamasında Cuma gecesinden itibaren soğuk havanın etkili olacağı ve hafta sonunun sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

Bazı illerimizde beklenen hava durumları

 Ankara: Az bulutlu ve açık 22

 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

 İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27

 Adana: Az bulutlu ve açık 31

 Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

 Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlı 29

 Samsun: Parçalı bulutlu 26

 Trabzon: Parçalı bulutlu 23

 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

Son Güncelleme: 06.10.2017 10:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 yaşındaki oğlunun elinde sigara söndürdü !
1 yaşındaki oğlunun elinde sigara söndürdü !
Bekir Bozdağ'dan son dakika MTV müjdesi geldi !
Bekir Bozdağ'dan son dakika MTV müjdesi geldi !
Bursa'da terör operasyonları ! HDP'li Başkan gözaltında ...
Bursa'da terör operasyonları ! HDP'li Başkan gözaltında ...
Erdoğan'la görüşen Gökçek'ten ilk açıklama!
Erdoğan'la görüşen Gökçek'ten ilk açıklama!
Atalay Filiz'in Psikolojik Olarak Kendini Cezalandırma Yöntemi
Atalay Filiz'in Psikolojik Olarak Kendini Cezalandırma Yöntemi
Son dakika ... İstanbul'da canlı bomba paniği !
Son dakika ... İstanbul'da canlı bomba paniği !
Adıyaman'da trafik kazası Eski HDP'li başkan hayatını kaybetti !
Adıyaman'da trafik kazası Eski HDP'li başkan hayatını kaybetti !
TSK'dan son dakika ... Tunceli kırsalına hava harekatı !
TSK'dan son dakika ... Tunceli kırsalına hava harekatı !
En güzel Cuma Günü Mesajları 2017
En güzel Cuma Günü Mesajları 2017
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim