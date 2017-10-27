Meteoroloji'den haftasonu için yağmur uyarısı !

Haftabaşında başlayan sağanak yağışlar Perşembe günü ve bugün İstanbul'u terketmişti.Herkesin merak ettiği 'hafta sonu yağmur var mı? ' sorusuna Meteoroloji'den cevap geldi.Meteoroloji'den yapılan açıklamada sağanak yağışların özellikle Cumartesi günü etkili olacağını ve bununla ilgili olarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardığı belirtildi.

Haftasonunda etkisini fazlasıyla gösterecek olan yağışlar Salı günen kadar devam edecek.İstanbul' ve diğer Batı kısımlarını erken terkedecek olan yağışların Doğu bölgelerinde etkini kaybetmeyeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU