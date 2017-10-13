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Meteoroloji'den haftasonu için yağmur uyarı geldi ! Hava durumu öğren

Meteoroloji'den haftasonu iiçin peş peşe uyarılar geldi.Hafta başından beri yaşanan sıcak havalar hafta sonu ile birlikte yerini soğuk hava ve yağışlara bırakıyor.Özellikle İstanbul'da yarın (Cumartesi) günü sağanak yağış bekleniyor.

13 Ekim 2017 Cuma 10:47
Meteoroloji'den haftasonu için yağmur uyarı geldi ! Hava durumu öğren

Soğuk ve yağışlı havalar geri dönüyor.Hafta başından itibaren yaşanan sıcak günler yerini hava sıcaklıklarının düşmesiyle soğuk hava ve sağanak yağışlara bırakıyor.Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında haftasonunun özellikle İstanbul için sağanak yağışlı ve soğuk geçeceği bildirildi.Ekim ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve sert rüzgarların esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 24

Antalya: Az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

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