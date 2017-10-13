Meteoroloji'den haftasonu için yağmur uyarı geldi ! Hava durumu öğren

Soğuk ve yağışlı havalar geri dönüyor.Hafta başından itibaren yaşanan sıcak günler yerini hava sıcaklıklarının düşmesiyle soğuk hava ve sağanak yağışlara bırakıyor.Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında haftasonunun özellikle İstanbul için sağanak yağışlı ve soğuk geçeceği bildirildi.Ekim ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve sert rüzgarların esmesi bekleniyor.
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 20
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Az bulutlu 31
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 24
Antalya: Az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 15
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26