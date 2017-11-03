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Meteoroloji'den haftasonu için soğuk hava ve yağmur uyarısı geldi !

İstanbul'da haftaiçi günlerinin soğuk geçmesinin ardından haftasonu için Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi.Haftasonunu açık havada geçirmek isteyen İstanbullulara meteorolojiden kötü haber geldi.İstanbul'da özellikle Cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor.

03 Kasım 2017 Cuma 12:28
Meteoroloji'den haftasonu için soğuk hava ve yağmur uyarısı geldi !

İstanbul'da haftaiçi günlerinin soğuk geçmesinin ardından haftasonu için Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Herkesin merak ettiği 'hafta sonu yağmur var mı? ' sorusuna Meteoroloji'den cevap geldi.Meteoroloji'den  yapılan açıklamada sağanak yağışların özellikle Cumartesi günü etkili olacağını ve bununla ilgili olarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardığı belirtildi.

Haftasonu özellikle Cumartesi günü için ssağanak yağış beklendiği , Pazar gününde ise havanın soğuması beklenirken yağış olmayacağı açıklandı.

İŞTE BAZI İLLERİMİZ HAVA DURUMU BİLGİLERİ 

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 14

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 16

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 18

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 18

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