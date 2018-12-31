Meteoroloji'den 4 bölge için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Kuzey Ege'nin kuzeyi, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz açıkları ve Kaş ile Marmaris arasında bugün ve yarın için kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 4 bölge için fırtına uyarısında bulunuldu. Kuzey Ege'nin kuzeyinde esen rüzgarın bugün akşam saatlerinde etkisini artırarak saatte 50- 75, Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinde etkisini artırıp saatte 50- 75, Kaş ile Marmaris arasında ise güney ve güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın bu akşam saatlerinde etkisini artırarak saatte 50- 75 kilometre kuvvetinde fırtına olarak eseceği belirtildi. Açıklamada, ayrıca Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın sabah saatlerinde etkisini artıracağı kaydedildi.

ANKARA, ()