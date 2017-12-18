Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı !

Cumartesi günü evinde hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor. Yavuz Yılmaz'ın cenazesini hastaneden babası Mesut Yılmaz aldı.Oğlunun naaşına omuz vererek cenaze aracına taşıyan Mesut Yılmaz'ın üzgün olduğu görüldü. Yakınları gözyaşlarını tutamadı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Yavuz Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cernaze törenine eşi Emine Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte geldi. Cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi.