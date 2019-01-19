Mesut Hakkı Caşın: ABD dünyanın jandarması değil

Mesut Hakkı Caşın: Münbiç saldırısını PKK yaptı

"ABD Türkiye pazarını kaybetmek istemez"

İSTANBUL, () - Türkiye-ABD ilişkilerini yorumlayan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "ABD Türkiye pazarını kaybetmek istemez. Ayrıca, ABD dünyanın jandarması değil, bilet kesemez" dedi. Münbiç saldırısına yönelik de konuşan Prof. Dr. Caşın, saldırıyı ABD'nin Suriye'den çıkmasını istemeyen PKK'nın yaptığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ‘ekonomik yıkıma uğratma' tehdidini, Türk-Amerikan ilişkilerinde oluşan belirsiz ortamını, Münbiç saldırısını ve ikili ilişkilerdeki ‘Trump faktörünü' değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden (İİSBF) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ABD'nin askerlerini Irak'a çekip operasyonlara devam edebileceğini belirtti.

"PKK RUSYA İLE TÜRKİYE'NİN MUTABAKATINI KOPARMAK İSTİYOR"

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların geri teptiğini söyleyen Caşın, "ABD bölgeden çekilmediği takdirde Amerikan ve Türk askerleri birbirlerini vuracaktır. Bu da NATO'nun çökmesine sebep olur. Amerikan halkı bunu kaldırabilir mi?" diye konuştu. Prof. Dr. Caşın, "Münbiç saldırısıyla PKK'nın iki amacı vardı. Hem Rusya ile Türkiye'nin mutabakatını koparmak hem de ABD'nin Suriye'den çekilmesini önlemek" ifadelerini kullandı.

"'TÜRKLER KÜRTLERİ KATLEDİYOR' İDDİASI KÖTÜ BİR İFTİRADIR"

"ABD askerlerini Suriye'den çekse de çekmese de Türkiye operasyon yapacaktır" diyen Prof. Dr. Caşın, Türklerin kürtleri katlediyor iddiasının kötü bir iftira olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin yapacağı operasyon hakkında da konuşan Caşın, "Bunun uzlaşı ile yapılması lazım. Türkiye diplomasiyi iyi kullandı. Astana sürecinde akan kanı durdurdu. Ülkemiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünde en önemli müttefik ve garantör devlettir" dedi.

PKK İNSAN HAKLARINI İHLAL EDİYOR

Bölgede katliam yapanın PKK/PYD olduğunu ve insan haklarını ihlal ettiklerini belirten Caşın, "Çocuklara silah veren, onları terörist yapan, Arapları, Hıristiyanları öldüren, Nasturi ve Asuri'lere zulüm eden PKK'dır, bunlar Birleşmiş Milletler (BM) raporlarında da var" diye konuştu.

"ABD TÜRKİYE PAZARINI KAYBETMEK İSTEMEZ"

Türkiye'nin ABD ile müttefik olduğunu aktaran Prof. Dr. Caşın, "ABD Türkiye gibi gelecekte 100 milyonluk bir pazarı kaybetmek istemez. Türkiye, ABD ile ortak ve müttefiktir. TSK'nın bütün uçak,tank ve savaş gemileri ABD malı, silahımızı ABD'den alıyoruz. Silah şirketleri de Türkiye'yi kaybetmek istemez. ABD'nin Türkiye'yi kaybetmesi demek Kafkasya'yı, Karadeniz'i, Balkanları kaybetmesi demektir. Ayrıca çok istediği İsrail güvenliğini sağlayamaz. Dünya barışı için ben Amerikalı olsam Türkiye ile iyi geçinirim. Piyasalar Trump'ın açıklamalarına itibar etmedi. Türkiye ile ABD'nin ekonomik olarak ambargo ile karşı karşıya geleceğine kimse inanmadı. Çünkü Türkiye uluslararası hukukun öngördüğü ambargoya tabi olacak bir suç, katliam işlemedi. ABD dünyanın jandarması değil, bilet kesme hakkı yok" açıklamalarında bulundu.

"PKK DAEŞ'LİLERİ SERBEST BIRAKTI"

Saldırıda PKK'nın parmağı olduğunu iddia eden Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Münbiç'teki terörden kimin beslendiğine bakılması lazım. Neden burada bomba patladı? Haziran ayından beri Türk ve ABD askerleri bölgede devriye geziyorlar? Münbiç daha önce DAEŞ'in kontrolündeydi, ABD'nin etkisiyle buraya PKK/PYD yerleşti. ABD bölgeden çekilirse oraya Türk askeri gelecek bunu PKK istemez. O zaman PKK DAEŞ'i harekete geçirdi. PKK son birkaç haftadır elinde tuttuğu DAEŞ'lileri serbest bıraktı. Onlara iki seçenek sundu 'ya sizi öldüreceğiz' ya da 'gidip Münbiç ve İdlib'te saldırılarda bulunun'. Hem ABD'nin çıkmasını istemiyor burada DAEŞ'İ kullanıyor. Hem de Rusya ile Türkiye'nin mutabakatını bozmayı amaçlıyor, hedefi veren PKK'dır" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. CAŞIN'DAN YENİ KİTAP

Bu ay 'Siber Güvenlik Politikaları Ve Kritik Alt Yapı Güvenliği' başlıklı kitap çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Caşın, " Kitaba Türkiye'de elektronik ortamdan ulaşılabilir. İçerisindeki makalelerde, Türkiye'de 'Rönesans' olarak nitelendiren iki nükleer santralin nasıl korunacağı, Akkuyu nükleer santralinin çok iyi korunduğunu, siber güvenlik konusunda Türkiye'nin aldığı tedbirleri yazdım. Kitapta ayrıca, Türkiye kritik alt yapılarda nasıl hareket ediyor ve geleceğe yönelik çevre güvenliğini ele aldım" dedi.

ALMANYA'DA BASILDI

Kitabın editörlüğünü yaptığını ve içerisinde yazıları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Caşın, "Almanya'da İstinye Üniversitesi tarafından basılan kitap, siber güvenlik konusunda kritik alt yapıların nasıl korunacağı, özellikle havaalanları ve tren istasyonlarına yapılan terör saldırılarının önlenmesi yönündeki alınması gereken tedbirleri politik, askeri ve hukuki açıdan inceliyor, bunun içerisinde NATO'da var" diye konuştu.