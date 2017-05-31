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Mersin'de Yasa Dışı Bahise 11 Gözaltı!

MERSİN'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan 11 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü...

31 Mayıs 2017 Çarşamba 16:18
Mersin'de Yasa Dışı Bahise 11 Gözaltı!

MERSİN'de yasa dışı bahis oynatan 11 kişi suçüstü yakalandı.

Merkez Akdeniz İlçesi'nin Güneş ve Şevket Sümer Mahallelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı yönünde alınan istihbaratı değerlendiren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 11 kişinin suçüstü yakalandığı operasyonda yasa dışı bahis oynatılan 6 laptop bilgisayar, 15 bilgisayar kasası, 2 yazıcı, 15 maç bülteni, 47 oynanmamış maç kuponu ile 560 lira para ele geçirildi.

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak haklarında işlem yapılan 11 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 31.05.2017 16:29
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