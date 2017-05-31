Mersin'de Suriyeli Uyuşturucu Tacirlerine Gözaltı!

MERSİN'de polisin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda ele geçirilen 107 bin Captagon hapı ile ilgili 2 Suriyeli tutuklandı.



Aldığı istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, bir kargo şirketinden Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere verilen kahve öğütme makinesini incelemeye aldı. Narkotik madde arama köpeği Tina'nın havlayarak tepki vermesi üzerine kahve öğütme makinesi açıldı. Yapılan incelemede içerisinde gizlenmiş durumda 25 bin Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik ekipleri aynı gün operasyonun devamında bağlantısı olduğunu değerlendirdiği bir aracı şehir dışına kaçmak isterken kovalamaca sonucu yakaladı. Araçta yapılan aramada ise 82 bin Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.



Her iki operasyonla yakalanan ve mahkemeye çıkartılan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.