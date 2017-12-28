Mersin'de anaokulunun çatısı çöktü , yaralı öğrenciler var !

Son dakika edinilen bilgilere göre Mersin Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan Çeşmeli Anaokulu'nda öğrencilerin ders yaptığı sırada bir sınıfın tavanında birden çökme meydana geldi. Yaşanan korkunç olayın ardından olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.Çeşmeli Anaokulu'nda öğrencilerin ders yaptığı sırada bir sınıfın tavanında birden çökme meydana geldi. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğreniildi.

Sınıfta az sayıda öğrencinin bulunması olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Tavandan düşen büyük parça şans eseri çocukların ağır yaralanacağı yerlere gelmezken, 4 çocuk hafif yaralı şekilde olayı atlattı.

Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.