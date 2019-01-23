Mersin'de 13 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 13 milyon lira değerinde, 1 milyon 279 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şube ekiplerince bakanlık sistemleri üzerinde yapılan analizde Mersin Limanı’na gelen gemi, sigara kaçakçılığı açısından şüpheli değerlendirildi. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında da konteynerlerde şüpheli yük bulunduğu doğrulandı. Konteynerler limanda tahliye edildi. Konteynerlerde yapılan aramada piyasa değeri 13 milyon lira değerinde 1 milyon 279 bin kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara el konuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görevlilere konteynerler içerisindeki eşyanın araba camı olduğunu ifade eden eşya sahipleri gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konteynerdan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Ele geçirilen sigaralardan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: ANKARA/

