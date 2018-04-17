Merkez Bankası'ndan Son 1 Yılda 908 Kişi Ayrıldı...

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Merkez Bankası’nda geçen yıl çalışanları emekliliğe teşvik etmek için bir çalışma yapılmıştı. 1952 ile 1962 yılı doğumlular için personele yaşına göre emeklilik teşviki uygulanması kararlaştırılmıştı. 1962 yılı doğumlulardan başlayarak emekli olunması halinde çalışanın maaşının 12 katı ile 2 katı arasında teşvik verilmesi öngörülmüştü. Sistem yaş ilerledikçe ödenecek miktarın azalmasına dayanıyordu. Merkez Bankası’nın geçen hafta genel kurulu yapıldı. Genel Kurul nedeniyle yayımlanan yıllık faaliyet raporunda personel durumuna ilişkin de bilgiler verildi.

31-40 YAŞ GRUBU

Personel sayısındaki düşüş dikkat çekti. Faaliyet raporuna göre Merkez personeli 2008’den beri en düşük sayıya indi. 2008’de 4 bin 437 olan sayı, 2012’de 4 bin 584’tü. 2013’te 4 bin 659, 2014’te 4 bin 753 olan personel sayısı, 2015’te 4 bin 746 oldu. 2016’da 4 bin 564’e gerileyen personel sayısı 2017’de 3 bin 730’a geriledi.

Bankada çalışan personelin ağırlığı 31-40 yaş grubunda. Personelin yüzde 47.51’i bu yaş aralığında. Personelin yüzde 56.11’i Ankara’da İdare merkezinde, yüzde 43.89’u da şubelerde çalışıyor. Personel giderlerinde bir önceki yıla göre yüzde 1’lik gerileme yaşandı. 2016’da personel giderleri için 275.1 milyon lira harcanırken, 2017’de yapılan harcama 271.8 milyon lira oldu. Banka Meclisi, Para Politikası ve Denetleme Kurulu ile yönetim komitesi üyelerinden oluşan Banka üst yönetimine 2017’de brüt ücret olarak 6.2 milyon lira ödeme yapıldı. Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre bu tutar banka personeline 2017 yılında ödenen aylık ve yan ödemeler toplamının yüzde 1’ine denk geldi.



2017 yılında 76.5 milyon liralık emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı ödemesi yapıldı. Faaliyet raporunda emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı yükümlülüğü hareketine ilişkin veriler de paylaşıldı. 2016 yılında 9.4 milyon liralık emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı ödenmişti.