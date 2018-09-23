Merhum halk ozanı Neşet Ertaş, Yenimahalle’de anıldı

MERHUM halk ozanı Neşet Ertaş, Yenimahalle Belediyesi tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Neşet Usta” programıyla ölümünün 6’ncı yılında özlemle anıldı.

Sanat Yönetmenliğini Mustafa Acar’ın yaptığı sunuculuğunu Abdullah Gündüz’ün üstlendiği anma gecesine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Başar Bal, “Neşet Ertaş Kitabı”nın yazarı ve yakın dostlarından olan Bayram Bilge Tokel ile sanatçılar Sercan ve Zafer Albayrak, muhtarlar ve Başkentliler katıldı.

Etkinlik, Anadolu Folklor Vakfı Kırşehir Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisiyle başladı. Dans gösterisinin ardından Abdallar Topluluğu üyeleri Aydın Çekiç ve Birol Ertaş sahne aldı.

'NEŞET ERTAŞ BİR GÖNÜL İNSANIDIR'

Neşet Ertaş’ın duygulara tercüman olmuş bir gönül adamı olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Neşet Ertaş bir gönül insanıdır. Çünkü sesini, sazını ve duygu dünyasını yansıtan türküleri milyonlarca insanın gönül telini titretmiştir. Kırşehir’in bağrından çıkan, kendini hep “garip” olarak nitelendiren bu insan, fakiri, zengini, okumuşu okumamışı, batılısı doğulusu ile tüm etnik köken, mezhep ve inançların üzerine çıkan, herkesi birleştiren bir özelliğe sahip olabilmiştir. Bunun tek bir nedeni olabilir. Neşet Ertaş, zaman ve sınırların ötesine geçebilen ve hepimizin duygularına tercüman olmayı başarabilmiş bir gönül adamıdır” dedi.

'AYAKLARINIZIN TÜRABI, GÖNÜLLERİNİZİN HİZMETÇİSİYİM'

Ertaş’ın mütevazı kişiliğine de değinen Yaşar, “Yokluk ve yoksulluk ile gurbette geçen hayatında mütevazılığı ve insan sevgisi hepimizin yüreğinde izler bırakıyor. Dinleyicilerine, sevenlerine “Ayaklarınızın türabı gönüllerinizin hizmetçisiyim” diyecek kadar mütevazı insan. O, bağlama ile özdeşmiş ve adeta bu dünyaya türkü söylemek için gelmiş gerçek bir türkü ustasıdır. Sayısını kendisinin dahi hatırlamadığı bozlak ve türkülerde imzası bulunan yüreği Anadolu kokan, tezenesinden duygu fışkıran gönül adamı ustayı kaybettik ancak ustanın derin manalar içeren türküleri bizlere miras kaldı” diye konuştu.

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