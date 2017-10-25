Meral Akşener: 'Biz Türkiye'ye İyi Geleceğiz!'

Meral Akşener Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yeni partisi 'İYİ PARTİ'yi tüm kamuoyuna duyurdu. Yaptığı konuşmasında dikkat çeken satır başları ise şöyle:

AK Partinin başlangıç yıllarında başarılı olduğunu, ancak 2007'den beri vizyonsuz bir yönetim biçimini benimsediklerini söyleyen Akşener, siyasi muhaliflerin, devlet muhaliflerinden daha tehlikeli olarak algılandığı bu düşmanca tavırın bitmesi gerektiğini söyledi.

16 NİSAN REFERANDUMU 'KİRLİ' REFRANDUMDUR

'Türkiye operasyonlara açık hale gelmiş ve 2007'den beri o operasyonlar sahnelenmiştir. 16 Nisan referandumu kirli referandumdur. 1946 seçimleri tekrar sahnelenmiş, yeni bir usul bulunmuştur. Toplumsal destek bulamazsan, yargıçlar ve YSK imdadına koşar.'

'Demokrasi tehdit altındadır. İktidarın hukuku her şeyin üzerinde. Postmodern millli şef dönemi başlamış, ancak sürdürülebilir değildir. Siyasi iklimin değişmesi dışında hiç bir yol kalmamıştır. O çıkar yol, biziz, sizsiniz, 80 milyondur!'

'BAŞBAKAN DEĞİL CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM'

Konuşmasının 'Meral Başbakan' sloganı ile kesilmesi üzerine Akşener, 'Başbakan değil cumhurbaşkanı olacağım.' dedi.

'Şimdi yeni şeyler söyleme zamanı, milletimiz kararmakta olan ufkumuzu iyilik güneşi ile aydınlatmaya azimlidir. Adil bir Türkiye için gücümüz var! Özgür toplum için gücümüz var! Mutlu bir Türkiye için hakkımız var! Yeni bir siyasal hareketle ve 'İYİ' bir siyasal hareketle Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz. Allah, vatana millete hayırlı etsin, hayırlı eylesin.'