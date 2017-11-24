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Merak Akşener'den Devlet Bahçeli'ye sert sözler ; 'Terbiyesiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti hakkındaki açıklamalarında sert tepki verdi.Devlet Bahçeli, İYİ Parti'yi 'İpsiz sapsız' olarak nitelendirmişti.Merak Akşener'den yanıt geldi ...

24 Kasım 2017 Cuma 11:23
Merak Akşener'den Devlet Bahçeli'ye sert sözler ; 'Terbiyesiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , katıldığı bir radyo programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Meral Akşener ilk olarak Türkiye'nin Suriye'deki uyguladığı politakayla ilgili AK Parti Hükümeti'ne sert sözler sarfetti.Akşener , Suriye ve Ortodoğu'da Türkiye'nin izlediği yol ile ilgili şunları söyledi ; "Osmanlıcıyız diye geçiniyorlar keşke Fatih Sultan Mehmet'in medeniyet tasavvurunu bilselerdi, Abdülhamit'in bu bölgeyle ilgili çok ince hesaplanmış bakış açısını bile bilebilselerdi, zaten Atatürk'ü bilmedikleri için bugüne gelindi. Kimse Ortadoğu'da abi falan olamaz. Şahsi dostluklar dış politikayı belirleyemez. " 

Sözlerine MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendi partisi için kullandığı 'İpsiz sapsız' söylemlerini terbiyesizlik olarak nitelendirdi. Meral Akşener ;''Bahçeli ve ekibi Türkiye'nin geleceğini Erdoğan sağlayacak tezini AK Parti'den daha fazla savunuyorlar'' ifadelerini kullandı.

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