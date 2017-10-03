Melih Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayetli Tehdit!

Dün akşam Kanal D Ana Haber'de yayınlanan " Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek'in istifasını istedi" şeklindeki haber, hem hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ hem de Melih Gökçek tarafından yalanlanmadı.

Biranda tüm Türkiye'nün gündemine gelen olayla ilgili Melih Gökçek sessizliğini korurken, Gökçek'in twitter'dan yaptığı bir paylaşım dikkatleri çekti.

Kuran-ı Kerim'in Enfal 73. ayetinde geçen , ‘’ Kafirler birbirlerinin dostları, yardımcılarıdır. Eğer Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmez kendi aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşa, fitne ve büyük fesat çıkar ‘’ söylemine yer veren Gökçek'in psikolojik algı yaratma peşinde olduğu değerlendirildi.

Psikolog Serap Ağalar, "yıllarca üst düzey görevlerde yer almış kişilerin direkt dini söylemler ile kendilerini ifade ediş şekilleri, farklı psikolojik algı yaratma üslubu olarak değerlendirilebilir" dedi.

Melih Gökçek üzerinden genelleme yapan Serap Ağalar, " Melih Gökçek’in böyle bir paylaşımda bulunuyor olması bu iddia üzerine tehdit içeriğine de sahip. Bugüne kadar hep başta olan ve olmayı hedefleyen bir kişi olarak bakılacaksa istifa beklentisi psikolojik boyutta Gökçek’i düşüşe uğratacaktır.

Özellikle belirsizlik, kişinin ruh sağlığında, yaşamındaki önemli fakat netleşmemiş durumlar nedeniyle bezginlik ve yorgunluk hissi oluşturur. Bu sendromdaki birey, nasıl yol alacağı konusunda şaşırıp bunun dağınıklığını yaşar. Belirsizlik sendromu hem bireyin iç dünyası, hem de ilişkiler dünyasını olumsuz olarak etkilemektedir. Her kafadan ses çıkması bu duygu durumunun daha çok karışmasına neden olur. İnsanlar karakterleri ve yaşama dair talepleri ile yaşamlarını sürdürürler. Gökçek, psikolojik süreçten etkilenip, verdiği mesajla da ‘’ben olmadan biz olunmaz, ben kalarak bize varılmaz’’ diyerek benliğini öne çıkarmaya çalışmıştır."diye konuştu.

