Galeriler Videolar
İstanbul 16°
az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103908
ALTIN
146.176
DOLAR
3.5695
STERLİN
4.7311
EURO
4.1959
Mert Fırat, UNDP'nin 'İyi Niyet Elçisi' Seçildi!
Mert Fırat, UNDP'nin 'İyi Niyet...
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi...
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
Roket Turizm!
Roket Turizm!
Diyarbakır'da hain terör saldırısı ; 1 asker şehit oldu !
Diyarbakır'da hain terör saldırısı !

Melih Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayetli Tehdit!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile istifası istendiği edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çok tartışılacak bir ayet paylaşımı geldi. Psikolog Serap Ağalar, Gökçek'in bu paylaşımında uyarı ve tehdit anlamlarının çıkarabileceğini ifade etti.

03 Ekim 2017 Salı 13:39
Melih Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayetli Tehdit!

Dün akşam Kanal D Ana Haber'de yayınlanan " Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek'in istifasını istedi" şeklindeki haber, hem hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ hem de Melih Gökçek tarafından yalanlanmadı.

Biranda tüm Türkiye'nün gündemine gelen olayla ilgili Melih Gökçek sessizliğini korurken, Gökçek'in twitter'dan yaptığı bir paylaşım dikkatleri çekti.  

Kuran-ı Kerim'in Enfal 73. ayetinde geçen , ‘’ Kafirler birbirlerinin dostları, yardımcılarıdır. Eğer Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmez kendi aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşa, fitne ve büyük fesat çıkar ‘’ söylemine yer veren Gökçek'in  psikolojik algı  yaratma peşinde olduğu değerlendirildi.

Psikolog Serap Ağalar, "yıllarca  üst düzey görevlerde yer almış kişilerin direkt dini söylemler ile kendilerini ifade ediş şekilleri, farklı psikolojik algı yaratma üslubu olarak değerlendirilebilir" dedi.

Melih Gökçek üzerinden genelleme yapan Serap Ağalar, " Melih Gökçek’in böyle bir paylaşımda bulunuyor olması bu iddia üzerine tehdit içeriğine de sahip. Bugüne kadar hep başta olan ve olmayı hedefleyen bir kişi olarak bakılacaksa istifa beklentisi psikolojik boyutta Gökçek’i düşüşe uğratacaktır. 

Özellikle belirsizlik, kişinin ruh sağlığında, yaşamındaki önemli fakat netleşmemiş durumlar nedeniyle bezginlik ve yorgunluk hissi oluşturur. Bu sendromdaki birey, nasıl yol alacağı konusunda şaşırıp bunun dağınıklığını yaşar.  Belirsizlik sendromu hem bireyin iç dünyası, hem de ilişkiler dünyasını olumsuz olarak etkilemektedir. Her kafadan ses çıkması bu duygu durumunun daha çok karışmasına neden olur. İnsanlar karakterleri ve yaşama dair talepleri ile yaşamlarını sürdürürler. Gökçek, psikolojik süreçten etkilenip, verdiği mesajla da ‘’ben olmadan biz olunmaz, ben kalarak bize varılmaz’’  diyerek benliğini öne çıkarmaya çalışmıştır."diye konuştu.
 

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek'in istifasını istedi
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek'in istifasını istedi
Son Güncelleme: 03.10.2017 18:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı ''Küçük Gelin'' Olayını Ortaya Çıkarttı
Müge Anlı ''Küçük Gelin'' Olayını Ortaya Çıkarttı
Müftüler dini nikah kıyabilir mi ? Sosyal medya yıkılıyor !
Müftüler dini nikah kıyabilir mi ? Sosyal medya yıkılıyor !
Son Dakika : Meclis HDP'li Vekil Besime Konca'nın vekilliğini düşürdü
Son Dakika : Meclis HDP'li Vekil Besime Konca'nın vekilliğini düşürdü
Son Dakika : Celal Talabani Hayatını Kaybetti!
Son Dakika : Celal Talabani Hayatını Kaybetti!
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !
Hz. Süleyman’ın mührü Amasya'da ele geçirildi !
Hz. Süleyman’ın mührü Amasya'da ele geçirildi !
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
PKK'nın Avukatların Operasyon : 3 Gözaltı 5 Avukat Aranıyor!
PKK'nın Avukatların Operasyon : 3 Gözaltı 5 Avukat Aranıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyor
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim