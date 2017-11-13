Melih Gökçek'ten 'ANKAPARK' açıklaması !

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek'ten çok konuşulacak açıklamalar .Gökçek , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla CHP'li Doğan Yılmazkaya hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Melih Gökçek, 'Ankapark projesinden vazgeçilmeli' diyen Meclis CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya hakkında twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
İşte Melih Gökçek'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o açıklamalar ;
>>"BİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN AYRILDIK...CHP GRUP BAŞKANI ANKARA'NIN % 90'I BİTMİŞ, TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK PROJESİNDEN VAZGEÇİLİP,ANKAPARK'DAKİ OYUNCAKLARI İSTEYEN İLÇELERE DAĞITILIP,ANKAPARK'IN REKREASYON ALANI OLMASINI İSTEMİŞ..."
>>"SAMİMİ SÖYLÜYORUM ANKARA BÜYÜKŞEHİR CHP GRUP BAŞKANI CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ ARASINDA EN MAKUL OLAN ARKADAŞLARDAN BİRİYDİ...
O BİLE BÖYLE SAÇMALAMAYA BAŞLADIYSA, ANKARA CHP'YE GEÇSE ANKARA'NIN NE HALE DÜŞÜNECEĞİNİ DÜŞÜNÜN..."
>>"BU SİVRİ ZEKALI ARKADAŞIMIN TEKLİFİ BU PARKIN 1217 ADET TEMAPARK OYUNCAĞINI YOK ETMEK"
>>"ANKAPARK'DA 4 ADET 10.000 METREKARELİK, 6 ADET 5.000 METREKARELİK ÇELİK ÇADIR VAR...BUNLAR SÖKÜLÜP İLÇE BELEDİYELERİNE DAĞITILMALIYMIŞ...İŞTE YAZ/KIŞ HİZMET VERECEK 10.000 METREKARELİK ÇELİK ÇADIRDAKİ ROLLAR COASTER.SÖKÜLMELİYMİŞ...AKLINIZI PEYNİR EKMEKLE Mİ YEDİNİZ?.."
>>"ONBİNLERCE ANKARA'LININ GEZDİĞİ VE GELENLERİN İSTİSNASIZ BEĞENİ VE TAKTİRİNİ KAZANAN BU PARK ÇALIŞMAZMIŞ...DÜNYA GÖRÜŞÜ BU KADAR DAR OLANLARIN ELİNE ALLAH ANKARA'YI DÜŞÜRMESİN..."
>>BU OYUNCAKLAR VE ÇADIRLAR SÖKÜLMELİYMİŞ.PARKI İŞLETMEYE TALİP ÇIKMAZMIŞ.HADİ ORADAN MEDENİYET DÜŞMANLARI...ANKAPARK ANKARA TURİZMİNİN GELECEĞİDİR...
DİLİNİZİ ANKAPARK'DAN ÇEKİN..."