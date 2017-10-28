Galeriler Videolar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
Genç model çok çalışmaktan , öldü !
Genç model çok çalışmaktan ,...
Survivor 2018'in ilk yarışmacısı Cumali Akgün oldu !
Survivor 2018'in ilk yarışmacısı Cumali...
Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi
Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile...
Son dakika ... Diyarbakır'da çatışma , 4 asker yaralı !
Diyarbakır'da çatışma , 4 asker...
Patent Başvurusunu Gökçek Yapmamış!
Patent Başvurusunu Gökçek Yapmamış!

Melih Gökçek'in veda konuşması ! Melih Gökçek istifasını böyle duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek söz verdiği üzere bugün açıklamalarda bulunarak Başkanlıktan istafa ettiğini resmen duyurdu.İşte Melih Gökçek'in istifa açıklaması ..

28 Ekim 2017 Cumartesi 14:36
Melih Gökçek'in veda konuşması ! Melih Gökçek istifasını böyle duyurdu

Uzun zamandır gündemi meşgul eden istifa edip etmeyeceği merak konusu olan  Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek bugün istifasını resmen açıkladı.

MELİH GÖKÇEK'İN İSTİFA AÇIKLAMASI

Melik Gökçek ,  "Ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Belediye Başkanlığı görevini bırakıyorum" ifadelerini kullanarak istifa ettiğini resmen açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Melih Gökçek canlı yayında  "23 buçuk senedir sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" diyerek istifasını resmen duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da açıklamalarda bulunan Melih Gökçek , "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın hakkını ödeyemeyiz.Türkiye O'nun önderliğinde çağ atlamıştır.Türkiye sayılamayacak kadar çok yeniliğe onun sayesinde ulaşmıştır.Hakkı ödenmez ..." açıklamalarında bulundu.

EMİR DEMİRİ KESER !

İstafa ettiğini resmen açıklayan Melih Gökçek ,  "Ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur. Şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur. Benim davamda emir, demiri keser. Benim davamda liderin talimatına uymak gerekir"  ifadelerini kullanarak hakkında yapılan yorumlarada cevap verdi.

Son Güncelleme: 28.10.2017 14:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bingöl'de korkunç kaza : 23 kişi yaralandı !
Bingöl'de korkunç kaza : 23 kişi yaralandı !
Mehmetçik Türk Bayrağı'nı Kuzey Irak'a dikti !
Mehmetçik Türk Bayrağı'nı Kuzey Irak'a dikti !
İstanbul'da dev ’Yeditepe Huzur’ operasyonu !
İstanbul'da dev ’Yeditepe Huzur’ operasyonu !
Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi
Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi
Son dakika ... Diyarbakır'da çatışma , 4 asker yaralı !
Son dakika ... Diyarbakır'da çatışma , 4 asker yaralı !
Patent Başvurusunu Gökçek Yapmamış!
Patent Başvurusunu Gökçek Yapmamış!
İkitelli'de kağıt deposunda yangın çıktı !
İkitelli'de kağıt deposunda yangın çıktı !
Meteoroloji'den haftasonu için yağmur uyarısı !
Meteoroloji'den haftasonu için yağmur uyarısı !
Gökçek istifa edince ne yapacak?
Gökçek istifa edince ne yapacak?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim