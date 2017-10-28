Melih Gökçek'in veda konuşması ! Melih Gökçek istifasını böyle duyurdu

Uzun zamandır gündemi meşgul eden istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek bugün istifasını resmen açıkladı.

MELİH GÖKÇEK'İN İSTİFA AÇIKLAMASI

Melik Gökçek , "Ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Belediye Başkanlığı görevini bırakıyorum" ifadelerini kullanarak istifa ettiğini resmen açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Melih Gökçek canlı yayında "23 buçuk senedir sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" diyerek istifasını resmen duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da açıklamalarda bulunan Melih Gökçek , "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın hakkını ödeyemeyiz.Türkiye O'nun önderliğinde çağ atlamıştır.Türkiye sayılamayacak kadar çok yeniliğe onun sayesinde ulaşmıştır.Hakkı ödenmez ..." açıklamalarında bulundu.

EMİR DEMİRİ KESER !

İstafa ettiğini resmen açıklayan Melih Gökçek , "Ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur. Şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur. Benim davamda emir, demiri keser. Benim davamda liderin talimatına uymak gerekir" ifadelerini kullanarak hakkında yapılan yorumlarada cevap verdi.