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Melih Gökçek'in İstifa Kararı 2015'te Verildi!

Ekim ayından bu yana gündemden düşmeyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasını istemesinin, 2015'ten bu yana gelen bir süreç olduğu belirtildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 14:37
Melih Gökçek'in İstifa Kararı 2015'te Verildi!

Hürriyet.com'un haberine göre, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, istifa kararı süreci 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019'da Melih Gökçek'in olmayacağını söylemesi ile başladı. AK Partili bir isme göre, 2017 Mayıs ayında Cumhurbaşkanı'nın AK Parti'ye dönüş yaptığında, yük olan belediye başkanları ile yolların ayrılmasının gerektiğini söylemiş, Temmuz başında ise Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı'ya değişim için hazırlıkların yapılması talimatını vermişti. Medyaya Ekim ayından bu yana yansıyan haberlerin aslında 2015'ten bu yana gelen bir süreç olduğu belirtildi. 

Melih Gökçek'in AkParti'de görev alıp almayacağı ise bir merak konusu oldu. Aktarılan bilgiye göre, AK Parti'deki kesimin, Melih Gökçek'in partide görev almaması konusunda görüş bildirmesine rağmen yine son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verecek.

Ayrıca aralarında Antalya, Gaziantep gibi büyükşehirlerin de bulunduğu yeni bir istifa furyası da kulislere sızdı.

Son Güncelleme: 01.11.2017 15:04
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