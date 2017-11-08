Melih Gökçek'in Ekibi Mustafa Tuna Tarafından Tasfiye Edildi!

Melih Gökçek'in istifa etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Tuna, Sincan belediyesinde mesai arkadaşlarına veda etti.

Göreve gelir gelmez Ankara Büyükşehir Belediyesindeki bürokratların ve genel müdürlerin istifasını isteyen Başkan Mustafa Tuna'nın boşalan görevlere kendi ekibini getireceği iddia edildi.

Sincan Belediyesinde görev yapan bir çok bürokratı Ankara Büyükşehir Belediyesindeki stratejik görevlere getirecek olan Başkan Tuna'nın bu tumu Melih Gökçek ekibinin tasfiye edilmesi olarak yorumlandı...