Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı İle Görüşmede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları listesinde yer alan ve Ekim ayı başından beri istifası konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün saat 16.00'da Beştepe'ye gitti. İstifa etmeden önce son bir kez Erdoğan ile görüşme talep ettiği iddia edilen Gökçek'in, 'En büyük projem' dediği Ankapark'ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak istediği belirtildi.

Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Beştepe'deki görüşmeye kamuoyunda yapılan “Gökçekli ve Gökçeksiz Ankara” araştırmasını da götüren Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 23 Nisan’da açılacağını duyurduğu Ankapark’ın bitirilme sürecinde yer almak istediği talebini ileteceği öğrenildi. Ayrıca dünyada bu tür büyük park projelerine devlet desteğiyle yapıldığına dair örnekler sıralayıp, projenin uzamasının nedeni olarak devlet desteği olmayacağını söyleyeceği iddia edildi.