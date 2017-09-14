Melih Göğebakan, Avrasya Medya Birliği Onursal Başkanı Oldu!

Yapımcı Melih Göğebakan'ın bundan böyle tüm faaliyetlerini Avrasya Medya Birliği çatısı altında icra edeceği milli ve manevi projelerle büyük ses getirmeyi planladığı öğrenildi...

Onur kurulunda valiler, büyükelçiler, belediye başkanları, bürokratlar ve deneyimli gazetecilerin olduğu Avrasya Medya Birliği 2014'te kuruldu. Kurulduğu günden buyana Türki Cumhuriyetlerde teşkilatlanan birlik yakın zamanda Avrupa'da da ofisler açmaya başlayacak.

Kazakistan Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev'in destek verdiği Avrasya Medya Birliği, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığıktan da destekler alıyor.

Millive manevi projelerle adından söz ettiren birlik çok yakın zamanda terörün tüm hainliklerini bir sinema filmi ile beyaz perdeye aktaracak.

Uluslararası belgeseller, sinema filmleri ve mesleki eğitim kursları ile adından söz ettiren Avrasya Medya Birliği, son olarak NEDEN isimli kısa metrajlı bir film çekerek mülteci ailelerin yaşadığı dramı beyaz perdeye aktardı.