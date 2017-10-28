Mehmetçik Türk Bayrağı'nı Kuzey Irak'a dikti !

Kuzey Irak sınırındaki ZAP bölgesine operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.16 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.