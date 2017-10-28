Mehmetçik Türk Bayrağı'nı Kuzey Irak'a dikti !

Kuzey Irak sınırında hareketli saatler yaşanıyor.Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.Son dakika gelen bilgilere göre Türk komandolarının Kokozer Dağı'na Türk bayrağı diktiği açıklandı.Mehmetçik genellikle PKK'lı teröristlerin yurda sızdığı yer olarak bilinen Kokozer Dağı'nı tamamen ele geçirerek Türk Bayrağı'nı oraya dikti.
Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Mehmetçik'in Kokozer Dağı'ndaki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Türk Askeri'nin 9 yıl önce gerçekleştirilen Güneş Operasyonu'ndan sonra ilk kez gittiği Kokozer Dağı'nda çok sayıda başarılı operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.