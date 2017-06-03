Mehmetçik'ten Uludere'de Operasyon!

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Uludere İlçesi Aluşboğazı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ederken, Şırnak Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "limiz Uludere İlçesi Aluşboğazı bölgesinde icra edilen operasyonda iki (2) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.