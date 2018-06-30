Mehmet Karadağ Çorum'dan Cevap Verdi " Çorum Halkına Hakareti Karşılıksız Kalmayacak"

İyi Partili Milletvekili Fahrettin Yokuş Çorumlular için hakarete varan ağır bir sosyal paylaşımda bulunmuştu. Milletvekili, Çorum'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ak Parti'ye rekor düzeyde oy çıkmasına olan kızgınlığını gündeme oturan bir sosyal paylaşımla ifade etmişti. AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ'dan sert bir karşılık geldi. İl Başkanı Karadağ, Yokuş’a seslenerek “Çorum halkına hakareti karşılıksız kalmayacak" dedi. İşte, Ak Parti Çorum İl Başkanı Avukat Mehmet Karadağ'ın o basın açıklaması:

Çorum'dan çıkan rekor oy ve dört milletvekilinden üçünün Ak Parti tarafından kazanılması proje partisinin Konya milletvekilini çılgına çevirdi:

Millete hakaret eden milletvekili yalan habere sarılıp çılgına döndü.

Çorum'un 14 ilçesinde toplam 10 İcra dairesi mevcuttur. Bunların 4 adedi merkezdedir.

113.980 icra dosyasından çoğunluğu vatandaşın bankalardan alacağı olan masraf alacağı dosyalarıdır. Bankalardan masraf alacağı dosyaları vatandaşın aleyhine değil lehine olan dosyalardır.

Zira karşı taraf (borçlu) vatandaş değil bankadır.

Ayrıca bu dosyaların bir kısmı ilam alacağına bağlı devletin borçlu olduğu örneğin kamulaştırma dosyaları, ya da sigorta şirketlerinden alacak dosyalarıdır.

Velhasıl her bir icra dosyasının borçlusu vatandaş değildir. Alacaklısı vatandaş, borçlusu bakanlıklar, sigorta şirketleri, bankalar vs.

Bu dosyalar sadece 2018 yılında açılmış dosyalar değil, belki 10 yıl ve üzeri dosyalar dahi var. Zira dosya alacaklısı ya da alacaklı vekili dosyayı işlem yapmak suretiyle düşürmediği yada yenilediği müddetçe dosya açık kalır.

Oda Tv Çorum temsilcisi bir gazetecinin doğru olmayan verilere dayalı bir haberini araştırma gereği duymadan sosyal medyada paylaşan bu proje partisinin milletvekili Fetö taktiği olan çamur at izi kalsın mantığıyla yaptığı paylaşım bozuk ruh halini yansıtmaktadır.

Ayrıca Çorum'da şimdiye kadar ki tüm seçimlerin rekor oy oranının ( %64.6 ) ruh halini nasıl bozduğunun bir göstergesidir. Çorum 'da CHP zihniyetinin yaklaşık %30-35 aralığında blok oyu var. Bu oyun dışındaki oyların tamamını almış olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunların kimyasını bozdu.

Konya milletvekilinin Çorum halkına hakareti karşılıksız kalmayacak Adli makamlarda dava açılarak kendisinden hukuk dairesinde hesap sorulacaktır.

Av Mehmet Karadağ

Ak Parti Çorum İl Başkanı

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2018, 16:47