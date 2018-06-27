MEHMET ALTAN İÇİN TAHLİYE KARARI (1)

Yüksel KOÇ / İSTANBUL İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, tahliyesine karar vedi. Görüntü Dökümü: ------------------- Olaya ilişkin...

MEHMET ALTAN İÇİN TAHLİYE KARARI (1)

Yüksel KOÇ / İSTANBUL
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, tahliyesine karar vedi.

Görüntü Dökümü:
-------------------
Olaya ilişkin arşiv görüntüler
 

YORUM EKLE
Gönder