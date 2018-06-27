MEHMET ALTAN İÇİN TAHLİYE KARARI (1)

Yüksel KOÇ / İSTANBUL
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, tahliyesine karar vedi.
Görüntü Dökümü:
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Olaya ilişkin arşiv görüntüler
Yüksel KOÇ / İSTANBUL İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, tahliyesine karar vedi. Görüntü Dökümü: ------------------- Olaya ilişkin...
Yüksel KOÇ / İSTANBUL
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, tahliyesine karar vedi.
Görüntü Dökümü:
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Olaya ilişkin arşiv görüntüler