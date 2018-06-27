Meclis'e ilk kaydı Çankırı milletvekilleri yaptırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 27'nci dönem ilk milletvekili kaydını AK Parti'den Meclis'e girmeye hak kazanan Çankırı milletvekilleri Salim Çavitçioğlu ve Mehmet Emin Akbaşoğlu yaptırdı.

TBMM Şeref Holünde karşılanan Çankırı milletvekilleri Salim Çavitçioğlu ve Mehmet Emin Akbaşoğlu karanfil, çikolata ve kolonya ile karşılandı. Aileleriyle birlikte kayıt yaptırmaya gelen Çavitcioğlu ve Akbaşoğlu'nun öncelikle parmak izi alındı. Evrak işleri tamamlanan iki milletvekili daha sonra tanesi 150 lira olan rozetten satın aldı. Her iki milletvekilinin rozetini de oğulları taktı. İlk kez milletvekili seçilen Salim Çavitçioğlu, çok heyacanlı olduğunu söyleyerek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Milletvekilleri daha sonra getirdikleri Çankırı'ya ait Eldivan kirazı, Çerkeş kurabiyesi, Yaren helvası ve kaya tuzu ile tuz sabununu hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milletvekillerinin gelmesi

-Kayıt yaptırılması

-Parmak izu alınması

-Rozet takılması

-Açıklamalar

-İkramlar

Nursima KESKİN-Kamera: Gizem KARADAĞ / ANKARA ,()-

