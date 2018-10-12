Meclis Başkanı Yıldırım'dan vatandaş ziyareti

MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazı çıkışı vatandaşlarla   fotoğraf çektirip sohbet etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazını Aldındağ ilçesinde  Hüseyin Gazi Nurlu Uluyol Camii'nde kıldı. Cami çıkışı,...

Meclis Başkanı Yıldırım'dan vatandaş ziyareti
MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazı çıkışı vatandaşlarla   fotoğraf çektirip sohbet etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazını Aldındağ ilçesinde  Hüseyin Gazi Nurlu Uluyol Camii'nde kıldı. Cami çıkışı,  alanda toplanan vatandaşları selamlayan Yıldırım, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, Mamak'ta bir taksi durağında şoförlerle bir araya gelerek  sohbet etti. Esnaf ziyareti de gerçekleştiren Yıldırım, Karapürçek'te 15 Temmuz  Şehitlerinden Celalettin İbiş'in ailesine de  ziyarette bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ZİYARETLERİN GÖRÜNTÜSÜ
 

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