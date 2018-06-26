Meclis 27'nci dönem milletvekillerini bekliyor 

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ / ANKARA ,()-TÜRKİYE Büyük Meclisi (TBMM), seçimlerin ardından mazbatalarını alacak 27. Dönem Milletvekillerini karşılamaya hazırlanıyor. Yeni milletvekilleri yarından itibaren mazbatasıyla TBMM gelerek kaydını yaptırabilecek.



Milletvekilliği Hizmetleri Başkanlığı mazbatalarını alacak 27. Dönem milletvekillerini karşılamak için Şeref Holünde karşılama stantları kuruldu. Türk bayrakları ve TBMM flamalarının asıldığı Şeref Holünde milletvekillerini 3 giriş kapısında bulunan mihmandarlar karanfil, çikolata ve kolonya ikramıyla karşılayacak. Mazbatası ile beraber evraklarını görevlilere teslim edecek olan milletvekilleri kaydını yaptıracak. Evraklarını teslim eden milletvekillerinin Genel Kurul oylaması ve yoklaması için parmak izleri de alınacak. Rehber eşliğinde Meclisi gezecek olan milletvekilleri için tanesi 150 lira olan altın kaplama TBMM armalı rozet satılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-karşılama ekibi

-Kurulan bürolar

-Parmak izi bürosu

-Röpler

-Rozetler



Haber:Nursima KESKİN - Kamera: Gizem KARADAĞ / ANKARA ,()

