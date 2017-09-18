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MEB Müsteşarı açıkladı ; "TEOG'un yerine o sistem geliyor."

MEB müsteşarı Yusuf Tekin son günlerde TEOG ile ilgili merak edilen o soruya yanıt verdi.İşte Müsteşar Tekin'in o açıklamaları...

18 Eylül 2017 Pazartesi 10:54
MEB Müsteşarı açıkladı ; "TEOG'un yerine o sistem geliyor."

MEB müsteşarı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, "Liselere geçişte sınavsız bir dönem başlayacak. Çalışma grubu oluşturuldu. Kasım ayında TEOG'un yapılıp yapılmayacağı kamuoyu ile paylaşılacak" dedi. Tekin, yeni modelin Cumhurbaşkanı'na sunulacağını söyledi. Tekin, konuyla ilgili Çarşamba günü açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.

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