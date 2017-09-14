Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108480
ALTIN
147.043
DOLAR
3.4554
STERLİN
4.5601
EURO
4.1114
Değişik bir konvoy: 100 motosikletli, gelin almaya gitti
Gelin almaya 100 motorsikletli ile...
Köyde yangın çıktı: 3 ev zarar gördü, kışlık erzak kül oldu!
Köyde yangın çıktı: 3 ev...
PKK'ya ait sığınak bulundu!
PKK'ya ait sığınak bulundu!
Riskli bölge deyip yıktılar ama 380 bin kilovatlık yeraltı hattı yapıldı!
Riskli bölge deyip yıktılar ama...
'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un cenazesini gömdürmediler
'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un...

MEB'den beklenen 'kış saati' açıklaması

18 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği merak ediliyordu.Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

14 Eylül 2017 Perşembe 12:10
MEB'den beklenen 'kış saati' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz adına Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu imzasıyla yayınlanan genelgenin 4. maddesinde, “2017/2018 eğitim-öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilemeyeceğinin göz önünde bulundurulması” istendi.

Bundan dolayı, “Taşımalı sistem ve özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi” talimatı verildi. Tüm valiliklere gönderilen genelgede her ilin kendi iklim ve coğrafi koşullarının dikkate alınması ve ilk ders başlama saatinin gün ışığından daha fazla yararlanılmasını temin edecek şekilde belirlenmesi istendi. Okula giriş ve servis saatlerinin valilikler tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Genelgede akşam çıkış saatiyle ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.

KAYIT PARASI İSTEYENE İŞLEM YAPILACAK

Genelgede, ayrıca velilerden kayıt ücreti adı altında ücret talep edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, isteyen okul yöneticileri hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

İSTANBUL’DA 08.00’DEN ÖNCE ZİL ÇALMAYACAK

Geçen yıl sabahın erken saatlerinde öğrencilerin yollara düşmesi yoğun eleştirilere neden olmuştu. Uykulu gözlerle dersbaşı yapan öğrenciler için İstanbul Valiliği bu seneye yönelik yeni bir adım atarak, ilçe milli eğitim müdürlükleri yanında kaymakamlıklara ve ilçe emniyet müdürlüklerine de gönderilen yazıyla ikili eğitim yapan okullarda derslerin saat 08.00’den önce başlatılmaması talimatı verdi. Yeni uygulama tekli eğitim yapan okulları memnun ederken ikili öğretim olan kurumlarda ders çıkış saati 19.00’u bulacak. İstanbul Valiliği’ndeki yetkililerden alınan bilgilere göre, geçen sene başlanan yaz saati uygulaması ardından velilerin isteği üzerine bu karar alındı.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Geçmişi birkaç asır öncesine dayanan yaz ve kış saati uygulaması fikri, Amerikalı politikacı ve fizikçi Benjamin Franklin’e aittir. Benjamin, pek çok konunun yanı sıra elektrikle de uğraşmış ve çeşitli icatlarıyla tanınmıştır. Yaz ve kış saati uygulaması da onun bu parlak fikirlerinden biridir.

Yazın saatlerin bir saat ileri, kışın ise saatlerin bir saat geri alınmasının tek nedeni gün ışığından daha fazla yararlanarak elektrikten tasarruf etmektir. Milyonlarca kişinin 1 saatliğine de olsa elektriği kullanmaması çok büyük tasarruf sağlar. Bu yüzden her yıl düzenli olarak bahar başlangıcında yaz saat uygulamasına, sonbaharda ise kış saat uygulamasına geçilir.
Yaz ve kış saati uygulaması fikrinin farklı sahipleri olduğu öne sürülsede bilinen en sağlam bilgi Benjamin Franklin’nin düşüncesini bir gazetede dile getirdiğidir. Benjamin’in bu fikrinden sonra 1910 yılında yasalaşan yaz ve kış saati uygulaması, 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.

SAATLERİ NEDEN GERİ ALIYORDUK
 
Yaz günlerinde gün ışığı, yani aydınlık saatler çok daha uzun olmasına rağmen hala tasarruf için saatlerin niçin bir saat ileriye alındığı çoğunlukla anlaşılmaz. Bunun en kısa açıklaması ’gece zamanını da gündüze katmaktır’ ama bizler zaten karanlık olan saat 24:00’de değil de 23:00’de yatmamızın ülkemize ne kazandıracağını genellikle anlayamayız. Saatleri ileri almanın kış mevsimi ile alakası yoktur.

1 saat geri alma
 
Kış aylarında standart zaman uygulanır. Ancak yaz günlerinde çok uzun aydınlık geçen bir zaman süresi vardır. Amaç bu sürenin başlangıcını ileri kaydırarak, akşam olma süresini bir saat uzatmaktır. Yaz günleri hava çok erken aydınlanır. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji'den sıcak havalarla ilgili uyarı geldi !
Meteoroloji'den sıcak havalarla ilgili uyarı geldi !
Almanya'da şok cinayet ; Türk anne ve oğul bıçaklanarak öldürüldü !
Almanya'da şok cinayet ; Türk anne ve oğul bıçaklanarak öldürüldü !
Köyde yangın çıktı: 3 ev zarar gördü, kışlık erzak kül oldu!
Köyde yangın çıktı: 3 ev zarar gördü, kışlık erzak kül oldu!
PKK'ya ait sığınak bulundu!
PKK'ya ait sığınak bulundu!
Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması !
Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması !
Riskli bölge deyip yıktılar ama 380 bin kilovatlık yeraltı hattı yapıldı!
Riskli bölge deyip yıktılar ama 380 bin kilovatlık yeraltı hattı yapıldı!
'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un cenazesini gömdürmediler
'Burada şehit var' dediler, Tuğluk'un cenazesini gömdürmediler
Sevgilisinin oğlu evi basınca balkondan atladı !
Sevgilisinin oğlu evi basınca balkondan atladı !
İlker Başbuğ'dan IKBY referandumu ile ilgili açıklama geldi !
İlker Başbuğ'dan IKBY referandumu ile ilgili açıklama geldi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim