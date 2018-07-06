Maya Protezine Kavuşuyor

Suriye’de 7 yıldır bitmek bilmeyen iç savaş milyonlarca insanı etkiledi… Fakat bu korkunç savaştan en çok çocuklar etkilendi… Uluslararası kamuoyu ve uluslararası basın yaşanan insanlık dramı hakkında geniş kapsamlı haberler yaparken, Reuters haber ajansı 8 yaşındaki Suriyeli Maya Meri’yi haberleştirdi.Bacaklarında bir rahatsızlıkla dünyaya gelen Maya Meri, bacaklarını kaybederken iç savaş dolayısıyla ufak kız çocuğunun yaşamı olumsuz etkilendi. Savaş dolayısıyla ailesiyle birlikte Halep’teki evini bırakan Maya ve ailesi Türkiye-Suriye sınırındaki Ser Ceble Kampı’na sığınmıştı. Ailesinin, kızları bacakları üzerinde durabilsin diye konserve kutularını bacaklarının alt bölümüne yerleştirirken, bu dram uluslararası basının gündemine oturdu.8 yaşında konserve kutuları üzerinde yürüme başarısı göstererek, yaşama azmiyle dünyayı kendine hayran bırakan Maya, Türk Kızılay’ı tarafından İstanbul’a getirildi. Reuters haber ajansının haberinde, Maya’nın protez bacak sahibi olacağı belirtildi. Maya’nın protezinin fotoğrafını paylaşan Reuters, bugün protezini denedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 14:19