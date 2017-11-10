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Mavi Balina oyunu 17 yaşındaki İbrahim'in hayatına neden oldu !

Dünya genelinde birçok çocuğunun ölümüne neden olan mavi balina oyunu Türkiye'de can aldı.Son olarak Ordu'da Mavi Balina oynadığı öğrenilen 17 yaşındaki İbrahim Can Duman, kendini asarak intihar etti.

10 Kasım 2017 Cuma 14:03
Mavi Balina oyunu 17 yaşındaki İbrahim'in hayatına neden oldu !

Tüm dünyada gençlerin intihar etmesine neden olan Mavi Balina oyunu, tüm dünyada tehlike yaratmaya devam ediyor. Ülke yönetimleri ise söz konusu oyun hakkında çeşitli takip ve araştırmalarını yürütürken bu tarz oyunları yönetenlere de cezai uygulama işlemlerine hız kazandırıyor.

Türkiye’de de Mavi Balina oyununun aileleri tedirgin etmesi üzerine bakanlık olaya el atmış durumda. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, oyun hakkında tüm aileleri medya aracılığı ile bilgilendirerek uyarılarda bulundu ve bakanlığın yaptığı çalışmaları dile getirdi.

Son olarak Altınordu ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi bir genç Mavi Balina oyununda ki görevi yerine getirmek için kendisini doğalgaz borusuna asarak öldürdü.17 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Söz konusu oyunun Türkiye’de son dönemde 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

MAVİ BALİNA OYUNU

Mavi balina oyununda oyuncuya 50 görev veriliyor.Verilen görevlerin sırasıyla yapıldıktan sonra oyuncunun kendisini öldürmesi isteniyor.Oyuncu oyun sonunda ya kendini asıyor ya da yüksek bir yerden atlıyor.

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