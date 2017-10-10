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Market ve Pazar Yerlerine Yeni Standart Geliyor!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, sebze ve meyvelerin ticaretinde uyulması gereken standartları anlatırken, marketler ve pazar yerlerine getirilecek standartlardan bahsetti. 

10 Ekim 2017 Salı 14:25
Market ve Pazar Yerlerine Yeni Standart Geliyor!

Yapılacak düzenleme ile, özelikle sebze ve meyvelerde fire oranlarının azaltılmasının hedeflendiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, ambalajlamadan taşınmaya, depolamadan perakende satışa kadar belirli standartlar getirildiğini söyledi.

SOĞUK HAVA DEPOSU VE KAP STANDARTI GETİRİLİYOR

Bakan Tüfenkçi sebze ve meyvelerin yaklaşık yüzde 20 ila 25’inin pazarlama aşamasında zayi olduğunu belirterek, bunun ortadan kalkması için ürünlerin kaplarda yer alması ve soğuk havaya maruz bırakılması şartı getirileceğini belirtti. Bakan Tüfenkçi maliyetlerin artacağı eleştirilerine ise, bu yolla fire oranının azalmasının hedeflendiği ve bunun da maliyete katkısı olacağını belirtti. Tüfenkçi bu şekilde arz dalgalanmalarının engellenerek fiyatların enflasyon üzerine etkisinin azalmasının öncelik olduğunu belirtti.

DEVLET DESTEĞİ VAR

Tüm perakende satış yapan marketlerde soğuk hava deposunun olması gerektiği belirten Bakan Tüfenkçi bu konuda hükümetinde gereken desteği vereceğini söyleyerek, bu kapsamda pazar yerlerinin de düzenleneceğini hatta sokak satıcılarına da kap standartı getireceklerini belirtti.

Türkiye'de 175 hal olduğunu ve bunların sayılarının azaltılabileceğini belirten Bakan Tüfenkçi, hallerin özel şirketlere, kamu özel şirketlerine verilebileceğini kaydetti.

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