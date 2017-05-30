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Market Çalışanı Başka Marketi Soydu!

SAMSUN'da 31 yaşındaki Onur Ç. çalıştığı marketin bir başka şubesine kuru sıkı tabancayla girip 8 bin 69 lira gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

30 Mayıs 2017 Salı 12:21
Market Çalışanı Başka Marketi Soydu!

Olay, 2 gün önce Çarşamba İlçesi Sarıcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ayvacık İlçesi'nde bir markette çalışan ve bekar olan Onur Ç., iddiaya göre bir arkadaşından yaklaşık 2 bin lira borç para aldı ve ekonomik sıkıntı yüzünden ödeyemedi. Şüpheli bunun üzerine çalıştığı marketin Çarşamba İlçesi'ndeki şubesini soymaya karar verdi. Markete giderek araştırma yaptıktan sonra dışarı çıktı. Bu olaydan 2 saat sonra da motosikletle gelen ve yüzünü kapatıp başına bere takan şüpheli, elindeki kuru sıkı tabancayla markete girdi. Market müdürü 21 yaşındaki Yaşar Semiz'i silahla etkisiz hale getirip yere yatırdıktan sonra ellerini koli bantıyla bağladı. Kasada bulunan 30 yaşındaki Sedef Sarıoğlu'nu da silahla etkisiz hale getirip kasada bulunarn 8 bin 69 lirayı gasp edip geldiği motosiklete kaçtı. Market çalışanların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis olayda kullanılan motosikleti 1 kilometre ileride terk edilmiş halde buldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri özel bir ekip oluşturup Çarşamba İlçesi'ne gitti. Terk edilen motosikletin şase numarasından sorgu yapan polis, 4 kez el değiştirdiğini ve son olarak şüphelinin kullandığını belirledi. Daha sonrada polis olay yeri çevresindeki ev ve işyerlenine ait yaklaşık 80 güvenlik kamerasını incememeye aldı. Yapılan inceleme ardından kimliği tespit edilen Onur Ç. Ayvacık İlçesi'nde çalıştığı markette yakalanarak gözaltına alınıp Samsun'a getirildi. Suçunu kabul eden şüpheli, "Arkadaşımdan borç para aldım, ödeyemedim. Sonra bu işi planladım. Pişmanım" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün Çarşamba İlçe Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan soygun anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirtildi.



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