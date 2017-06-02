Galeriler Videolar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
98868
ALTIN
144.146
DOLAR
3.5090
STERLİN
4.5218
EURO
3.9539
İzmirli Bisiklet Gezgini Arjantin'de Kaza Kurbanı
İzmirli Bisiklet Gezgini Arjantin'de Kaza...
Osman Baydemir Serbest Bırakıldı!
Osman Baydemir Serbest Bırakıldı!
Uzay Bilimleri Fakültesine FETÖ Operasyonu
Uzay Bilimleri Fakültesi'ne FETÖ Operasyonu
Antalya Denizi Cıvıl Cıvıl
Antalya Denizi Cıvıl Cıvıl
Beton Mikser İle Irmağa Uçtu
Beton Mikser İle Irmağa Uçtu

Markafoni' den Sonra O Site de Kapanıyor

Markafoni' nin Türkiye' de kapatılması kararı ardından bir başka e-Ticaret sitesi de kapanma kararı aldı. BuyVip hizmet verdiği kesimde kapatılıyor.

02 Haziran 2017 Cuma 12:39
Markafoni' den Sonra O Site de Kapanıyor

Markafoni' nin Türkiye' de kapatılması kararı ardından bir başka e-Ticaret siteside kapanma kararı aldı. BuyVip hizmet verdiği kesimde kapatılıyor.

Amazon' un kollarından biri olan BuyVip Almanya, İspanya ve İtalya' da kapatıldı. Lüks ev eşyalarının satışı yapıldığı, ev dekorasyon aletlerinin satıldığı site kapanma kararı aldı. 2010 yılında Amazon' un satın aldığı site karların düşük olması nedeniyle kapatma kararı aldı. 

BuyVip stratejileri ve indirimleri ile birlikte uzun süre ayakta kalmayı başardı fakat yerel pazarda Vente Privee ve Showroomprive  ile rekabet edemediği için kar oranlarında düşüş ortaya çıktı. BuyVip çalışanlarının Amazon' da tecrubelerini konuşturmaya devam edecekleri açıklandı. 



Son Güncelleme: 02.06.2017 13:53
Anahtar Kelimeler:
KapanmaAmazonBuyvipMarkafoni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'cü Basketbolcunun Babası Gözaltına Alındı!
FETÖ'cü Basketbolcunun Babası Gözaltına Alındı!
İzmirli Bisiklet Gezgini Arjantin'de Kaza Kurbanı
İzmirli Bisiklet Gezgini Arjantin'de Kaza Kurbanı
Ankara Üniversitesi'nde Palalı Kavga : 3 Yaralı 20 Gözaltı!
Ankara Üniversitesi'nde Palalı Kavga : 3 Yaralı 20 Gözaltı!
Osman Baydemir Serbest Bırakıldı!
Osman Baydemir Serbest Bırakıldı!
Antalya'da Evlilik Yıldönümünde Katliam : 2 Ölü 3 Yaralı
Antalya'da Evlilik Yıldönümünde Katliam : 2 Ölü 3 Yaralı
PKK Militanı Bombalı Aracın Yanında Öldürüldü!
PKK Militanı Bombalı Aracın Yanında Öldürüldü!
Uzay Bilimleri Fakültesine FETÖ Operasyonu
Uzay Bilimleri Fakültesine FETÖ Operasyonu
Köprüyü Kapatan Albay : Darbeyi Cumhurbaşkanından Öğrendim
Köprüyü Kapatan Albay : Darbeyi Cumhurbaşkanından Öğrendim
Barbaros Şansal'a Saldıranlara 5 Yıl Hapis İstemi
Barbaros Şansal'a Saldıranlara 5 Yıl Hapis İstemi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim