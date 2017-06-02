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Markafoni' den Sonra İşte O E-Ticaret Sitesininde Nefesi Kesildi

Markafoni' nin Türkiye' de kapatılması kararı ardından bir başka e-Ticaret siteside kapanma kararı aldı. BuyVip hizmet verdiği kesimde kapatılıyor.

02 Haziran 2017 Cuma 12:39
Markafoni' den Sonra İşte O E-Ticaret Sitesininde Nefesi Kesildi

Markafoni' nin Türkiye' de kapatılması kararı ardından bir başka e-Ticaret siteside kapanma kararı aldı. BuyVip hizmet verdiği kesimde kapatılıyor.

Amazon' un kollarından biri olan BuyVip Almanya, İspanya ve İtalya' da kapatıldı. Lüks ev eşyalarının satışı yapıldığı, ev dekorasyon aletlerinin satıldığı site kapanma kararı aldı. 2010 yılında Amazon' un satın aldığı site karların düşük olması nedeniyle kapatma kararı aldı. 

BuyVip stratejileri ve indirimleri ile birlikte uzun süre ayakta kalmayı başardı fakat yerel pazarda Vente Privee ve Showroomprive  ile rekabet edemediği için kar oranlarında düşüş ortaya çıktı. BuyVip çalışanlarının Amazon' da tecrubelerini konuşturmaya devam edecekleri açıklandı. 



Anahtar Kelimeler:
MarkafoniBuyvipAmazonKapanma
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