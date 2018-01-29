Mardin sınır karakolunda sıcak çatışma . 2 terörist öldürüldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki sınır karakoluna gerçekleştirilen saldırılara tank ve obüslerle karşılık verildi.Saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Zeytin Dalı harekâtının ardından sınır birlikleri ve istihbarat birimleri, Suriye’nin Derbesiye bölgesinde faaliyet gösteren PKK/YPG’li teröristlerin sınır birliklerine saldırı düzenleyecebileceği bilgisine ulaştı. Dün gece Suriye’nin Derbesiye bölgesinden Kızıltepe Akdoğan Hudut Karakolu’na taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe, güvenlik güçleri misliyle karşılık verdi.
Tank ve obüslerle bölge ateş altına alındı ve saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.