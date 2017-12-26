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Mardin'de terör operasyonları !

Son dakika edinilen bilgilere göre Mardin'de terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda belge , silah , mühimmatın ele geçirildiği öğrenildi.Mardin Valiliği konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

26 Aralık 2017 Salı 17:14
Mardin'de terör operasyonları !

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Mardin'de de terör operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerinde bu ay terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

MARDİN VALİLİĞİ AÇIKLAMA

Mardin İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Dargeçit ve Midyat İlçelerinde Aralık ayında kırsal alanlarda icra edilen operasyonlar neticesinde;
       2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir, BTÖ mensupları tarafından kullanılan 48 Adet depo, sığınak, barınak ve mağaralar tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir.
        Yapılan operasyonlar neticesinde tespit edilen depo, sığınak, barınak ve mağaralarda; 6 adet çeşitli marka ve model silah, 1165 adet muhtelif çaplarda mühimmat, 8 adet optik malzeme ve haberleşme cihazı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ve Mayın /EYP yapımında kullanılan malzemenin yanısıra;
 
        -        1 adet Tabanca, 1 adet RPG-7 ve 4 adet Ak-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği
        -        1078 adet Muhtelif Fişek, 78 adet Roket Atar Sevk Fişeği ve Mühimmatı, 6 adet Doçka Mühimmatı ve 3 adet El Bombası
        -        2 adet Telsiz, 2 adet Gece Görüşü Dürbünü, 2 adet Dürbün, 1 adet Ses Kayıt Cihazı, 1 adet Kamera
        -        180 kg Anfo, 50 kg Amonyum Nitrat, 2 kg A4 tipi patlayıcı, 3 adet büyük tüp, 5 adet piknik tüp, 110 adet Fünye, 11 adet elektrikli devre, 3 adet antenli kumanda, 46 adet pil ve 3 adet telsiz düzeneği ele geçirilmiştir.   

   Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile laboratuvar analizi ve inceleme için Olay Yeri İnceleme birimi tarafından muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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