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Manisa Valisi Hakan Güvençer : Bazı Askerlerimizin Durumu Kritik

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 200 askerin yediği yemekten zehirlendiğini ifade ederek, " Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu kritik" dedi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 22:45
Manisa Valisi Hakan Güvençer : Bazı Askerlerimizin Durumu Kritik

MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yaklaşık 200 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gelerek rahatsızlanan askerleri ziyaret etti.

Çıkışta kısa bir açıklama yapan Vali Güvençer "Askerlerimizin neyden etkilendiğini tam olarak belli değil. Edindiğimiz bilgilere göre 200 yakın askerimiz rahatsızlandığını öğrendik, şu an araştırıyoruz. Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu kritik" dedi.



Son Güncelleme: 17.06.2017 22:49
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