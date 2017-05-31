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Manisa Tarzanı'na Büyük Vefasızlık : Mezarını 15 Kişi Ziyaret Etti

Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi ölümünün 54'üncü yıldönümünde büyük vefasızlık yaşandı. Manisa Tarzan'ın mezarını 15 kişi ziyaret etti...

31 Mayıs 2017 Çarşamba 14:02
Manisa Tarzanı'na Büyük Vefasızlık : Mezarını 15 Kişi Ziyaret Etti

MANİSA Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 'Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri' etkinliği kapsamında bu yıl sadece 15 kişi 'Manisa Tarzanı' adıyla bilinen Ahmet Bedevi'yi mezarı başında andı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri' etkinlikleri kapsamında, çevre dostu Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi ölümünün 54'üncü yıldönümünde Çatal Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. Geçtiğimiz yıllarda kalabalık topluluklarla ve çocuklar eşliğinde düzenlenen anma törenine bu yıl sadece 15 kişi katıldı.

Anma etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, TEMA Vakfı Manisa gönüllüleri katıldı. Geçtiğimiz yıllarda anma etkinliğine gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve çocukların bu yıl katılmadığı gözlendi. MHP'li Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu'nun okuduğu duanın ardından katılanlar çevreci Ahmet Bedevi'nin mezarına karanfil bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, "Bu yıl çok az sayıda kişinin katılması bizleri üzdü. Manisa Tarzanı sadece kentimizde değil, Türkiye'de ve dünyada ismini duyurmuş bir kişiliktir. Çevre, doğa, ağaç ve yeşillik denince akla ilk gelen isim Manisa Tarzanı. Bu yıl katılımın çok az olması bizi gerçekten çok üzdü" diye konuştu. Çatal Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninin ardından Manisa Tarzanı için Hatuniye Camii'nde mevlit okutuldu.

MANİSA TARZANI KİMDİR?

Manisa'da çevre bilinci ve duyarlılığının ışıklarını yakan, efsanevi yaşamı ile herkesin ilgisin çeken Ahmet Bedevi (nüfus kaydındaki adıyla Ahmeddin Carlak),1899'da Bağdat'ta doğdu. Dağlarda yaşamaya başlamadan önce başarılı bir askerdi. Kurtuluş Savaşı'ndan önce Türk ordusunda er olarak askerlik görevine başladı. Ardından Kurtuluş Savaşı'na katıldı ve 4.5 yıl boyunca savaşta gösterdiği başarı ve yararlılıklardan ötürü kırmızı şeritli İstiklal Madalyasına layık görüldü. Cumhuriyet ilan edildikten birkaç yıl sonra Manisa'ya yerleşti ve Spil Dağı'nda Topkale adıyla anılan dağlık yörede kendine bir kulübe yaparak yaşamını orada sürdürmeye başladı. Kentin ağaçlandırılması için olağanüstü çaba harcadı. Çalışmaları, kişiliği ve yaşam tarzıyla çevrecilerin adeta sembolü oldu, Manisa'nın simgesi haline geldi. 1924'ten sonra saçını ve sakalını kesmeyen, üzerine sadece bir şort giyen Bedevi, bu tarzıyla ve doğayla uyumlu yaşamı nedeniyle Tarzan'a benzetildi ve 'Manisa Tarzanı' olarak anılmaya başlandı.



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