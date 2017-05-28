Manisa Son Depremler : Saruhanlı Merkezli Depremde Son Durum

Manisa ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, sabah saatlarinde saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğündeki bir artçı depremle daha sallandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün (KRDAE) merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı İlçesi olarak belirlediği 4.5 büyüklüğündeki artçı sarsıntı, saat 07.38'de ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Manisa Saruhlu merkezli meydana gelen deprem halkta büyük panik yarattırken halk sokaklara döküldü. Vatandaşlar arasında endişeli bekleyiş sürüyor...