Manisa'daki kışlada bu seferde grip salgını ... 15 asker hastaneye kaldırıldı !

Geçtiğimiz aylarda 1 askerin hayatını kaybettiği, yüzlerce askerin etkilendiği besin zehirlenmesi olayının yaşandığı Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugayı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda bukezde gribal enfeksiyon virüsü dağıldı. Salgından etkilenen 15 asker hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan besin zehirlenmesi olayıyla gündeme gelen kışlada bu kez gribal enfeksiyon şüphesiyle gündeme geldi.Dün akşam saatlerinde fenalaşan askerler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlandı.

Merkez Efendi Devlet Hastanesin'de tedavi edilen askerlerin mevsimsel hava değişimlerinden etkilendiği belirtilirken, endişe edilecek bir durumun olmadığı bildirildi.