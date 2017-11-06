Manisa'da soba zehirlenmesi : 2 kişi öldü !

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde sobadan zehirlendiği belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişinin öldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olayın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'nde gerçekleştiği öğrenildi.76 yaşındaki kalp hastası annesinin yanında refakat eden oğlu 56 yaşındaki Ali Yaşar bu sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.Hasta ziyaretine gelen yakınlarının durumu farketmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kalp hastası annenin olay yerinde öldüğü , 56 yaşındaki oğlu Ali Yaşar'ın ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.