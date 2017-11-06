Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
114166
ALTIN
157.530
DOLAR
3.8281
STERLİN
5.0316
EURO
4.4405
İstanbul Beşiktaş'ta korkutan yangın !
İstanbul Beşiktaş'ta korkutan yangın !
Yeni Nüfus Kanunu İle İsteyenler İsmini Değiştirecek!
Yeni Nüfus Kanunu İle İsteyenler...
'Türkiye'de Sosyal Bozulma' Raporu: Ülke Kan Ağlıyor!
'Türkiye'de Sosyal Bozulma' Raporu: Ülke...
Acı haber Nusaybin'den geldi !
Acı haber Nusaybin'den geldi !
Fenerbahçe'ye 3 yıldızından kötü haber !
Fenerbahçe'ye 3 yıldızından kötü haber...

Manisa'da soba zehirlenmesi : 2 kişi öldü !

Kış aylarının gelmesiyle sobadan zehirlenenlerin sayısıda bir hayli arttı.Son acı haber Manisa'dan geldi.Sobadan zehirlendiği belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 16:21
Manisa'da soba zehirlenmesi : 2 kişi öldü !

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde sobadan zehirlendiği belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişinin öldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre  olayın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'nde gerçekleştiği öğrenildi.76 yaşındaki kalp hastası annesinin yanında refakat eden oğlu  56 yaşındaki Ali Yaşar bu sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.Hasta ziyaretine gelen yakınlarının durumu farketmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kalp hastası annenin olay yerinde öldüğü , 56 yaşındaki oğlu Ali Yaşar'ın ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Belediye Başkanı Seçildi!
Ankara Belediye Başkanı Seçildi!
İstanbul Beşiktaş'ta korkutan yangın !
İstanbul Beşiktaş'ta korkutan yangın !
Yeni Nüfus Kanunu İle İsteyenler İsmini Değiştirecek!
Yeni Nüfus Kanunu İle İsteyenler İsmini Değiştirecek!
'Türkiye'de Sosyal Bozulma' Raporu: Ülke Kan Ağlıyor!
'Türkiye'de Sosyal Bozulma' Raporu: Ülke Kan Ağlıyor!
Ankara'nın Başkanı Bugün Belli Oluyor!
Ankara'nın Başkanı Bugün Belli Oluyor!
Acı haber Nusaybin'den geldi !
Acı haber Nusaybin'den geldi !
Olası Marmara Depremi Büyük Hasar Verecek!
Olası Marmara Depremi Büyük Hasar Verecek!
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika 'operasyon' açıklaması !
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika 'operasyon' açıklaması !
İstanbul'da dev DHKP-C operasyonu !
İstanbul'da dev DHKP-C operasyonu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim