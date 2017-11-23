Manisa'da korkunç kaza ! Karikatürist Ertan Aydın hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli İlçesi'nde meydana gelen korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti.Hayatını kaybedenlerin arasında ünlü karikatürist Ertan Aydın da vardı.Meydana gelen feci kazada ünlü karikatürist Ertan Aydın ve otomobilin sürücüsü Erhan Adıgüzel de hayatını kaybetti.

Evrensel gazetesindeki karikatürleri yayınlanan ve özelllikle ‘Karga’ köşesindeki yazıları ve karikatürleri ile bilinen Ertan Aydın, Manisa’nın Salihli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.Kazanın, bugün saat 04.00 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu, Durasallı Mahallesi, yakınlarında meydana geldiği öğrenildi.