Manisa'da Kadın Sürücü Mağazanın Vitrinine Girdi

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, minibüsle çarpışan otomobil, mağazanın vitrinine çarparak durabildi.



Kaza, bugün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 56 yaşındaki Zeki Koçyiğit yönetimindeki 45 SU 740 plakalı minibüs park yerinden çıkarken, 48 yaşındaki Safiye Güraras yönetimindeki 35 TT 547 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, bir ayakkabı mağazasının vitrinine çarparak durabildi.



Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda ve mağazanın vitrininde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Safiye Güraras gözyaşlarına hakim olamadı.