Manisa'da İlk Fatura Tugay Komutanına!

Manisa'daki kışlada askerlerin zehirlenmesi ile ilgili Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç, Milli Savunma Bakan Fikri Işık'ın talimatıyla görevinden alınarak, Ankara Balgat'taki Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na (EDOK) çekildi.

“SABOTAJ DAHİL TÜM İDDİALARI ARAŞTIRIYORUZ”

Bakan Işık, Manisa'da askerlerin kışlada zehirlenmesine ilişkin ise "Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor." dedi.

Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesine ilişkin "sabotaj" iddialarını değerlendiren Işık, "Sabotaj dahil tüm iddiaları araştırıyoruz. Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz." diye konuştu.