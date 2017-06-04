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Manavgat'ta Şarjmatik görünümlü kumar makinesi

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde cep telefonlarını şarj etmekte kullanılan 'şarjmatik' adı verilen cihaz görünümlü dijital slot oyununu ele geçirildi.

04 Haziran 2017 Pazar 11:03
Manavgat'ta Şarjmatik görünümlü kumar makinesi

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde polisin yaptığı denetimde cep telefonlarını şarj etmekte kullanılan 'şarjmatik' adı verilen cihaz görünümlü dijital slot oyununun oynandığı kumar makineleri ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri kapsamında sorumluluk alanında bulunan 60 kahveyi denetledi. Saat 22.00-01.00 arasında 12 ekip tarafından yapılan denetimde 450 kişinin GBT sorgusu yapıldı, polise mukavemet eden 1 kişi gözaltına alındı.

BİLENLER KUMAR OYNUYOR

Denetim kapsamında Aşağıhisar Mahallesi'nde Ç.D.'nin işlettiği kahveye kontrol amacıyla giren polis, telefonların şarj edildiği ve 'şarjmatik' olarak bilinen makinede bir kişinin dijital slot oyunu oynadığını fark etti.

Makinede yapılan incelemede, dışarıdan bakıldığında telefonları şarj etmeye yarayan makineyle kumar oynatıldığı anlaşıldı. Kahvede kumar amaçlı 'sigaramatik' olarak nitelendirilen makine de bulundu. Aynı mahallede V.C.'nin işlettiği kafede yapılan araştırmada da yine 'şarjmatik' görünümlü kumar makinesi daha ele geçirildi. Makinelerin kumar işlevini bilenlerin kumar oynadığı, bilmeyenlerin ise telefonlarını şarj ettiği belirlendi. Örnek Mahallesi'nde bir kahveye yapılan baskında ise aralarında işletme sahibi T.A.'nın da olduğu kumar oynayan 4 kişi yakalandı.

İşyeri sahipleri Ç.D., V.C. ve T.A. hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 3 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem yapıldı. Yapılan aramalarda kumar parası olduğu belirlenen 10 Euro ile 10 TL'ye ve kumar oynanan kağıtlara el konuldu.



Son Güncelleme: 04.06.2017 11:23
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