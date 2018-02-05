Maltepe'de toprak kayması ! Apartman sakinleri tahliye edildi ...

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi Bahriye Sokak'ta yağmur nedeniyle bir inşaat alanında toprak kayması oluştu. Toprak kayması nedeniyle inşaatın yan tarafındaki dört katlı apartmanın girişinde göçük meydana geldi.Son dakika edinilen bilgilere göre İstanbul Maltepe'de dün gece saatlerde korku dolu anlar yaşandığı öğrenildi. Meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki dört katlı apartmanın girişinde göçük oluştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise binada mahsur kalanları itfaiye merdiveniyle tahliye etti. Olayda yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.